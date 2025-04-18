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18.04.2025  20:46   Рита Парфенова

На Харківщині розшукують 37-річного чоловіка, який зник дорогою з лікарні

У Богодухівському районі Харківської області розшукують мешканця села В'язова Максима Ващенка, який 16 квітня вийшов із районної лікарні, але додому не повернувся.

Максим Ващенко

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція та волонтери розшукують 37-річного Максима Ващенка – мешканця села В'язова, Богодухівського району Харківської області.

За повідомленням пошукової групи «Мілена», чоловік 16 квітня 2025 року близько 9:00 вирушив із Валківської центральної районної лікарні додому, проте зник безвісти. Востаннє він виходив на зв’язок о 14:30 того ж дня, після чого перестав відповідати на дзвінки, а його місцеперебування залишається невідомим.

Максим має зріст близько 180 см, худорляву статуру, темне волосся й карі очі. У день зникнення він був одягнений у чорну вітровку, темно-синю кофту, чорні спортивні штани та сині з червоним кросівки «Nike».

Особливі прикмети: тату у вигляді ієрогліфів на лівому плечі та лопатці, родима пляма розміром близько 3 см під коліном, маленькі шрами над губою і на брові. При собі мав пакет із особистими речами.

Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто може мати інформацію про місцезнаходження Максима Ващенка, повідомити за телефонами: +38 068 777 01 12 або на лінію 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підліток у Харкові пішов із дому та не виходив на зв'язок протягом трьох діб.

Тэги:  розшук, харків
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