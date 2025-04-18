На Харківщині розшукують 37-річного чоловіка, який зник дорогою з лікарні

У Богодухівському районі Харківської області розшукують мешканця села В'язова Максима Ващенка, який 16 квітня вийшов із районної лікарні, але додому не повернувся.
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція та волонтери розшукують 37-річного Максима Ващенка – мешканця села В'язова, Богодухівського району Харківської області.
За повідомленням пошукової групи «Мілена», чоловік 16 квітня 2025 року близько 9:00 вирушив із Валківської центральної районної лікарні додому, проте зник безвісти. Востаннє він виходив на зв’язок о 14:30 того ж дня, після чого перестав відповідати на дзвінки, а його місцеперебування залишається невідомим.
Максим має зріст близько 180 см, худорляву статуру, темне волосся й карі очі. У день зникнення він був одягнений у чорну вітровку, темно-синю кофту, чорні спортивні штани та сині з червоним кросівки «Nike».
Особливі прикмети: тату у вигляді ієрогліфів на лівому плечі та лопатці, родима пляма розміром близько 3 см під коліном, маленькі шрами над губою і на брові. При собі мав пакет із особистими речами.
Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто може мати інформацію про місцезнаходження Максима Ващенка, повідомити за телефонами: +38 068 777 01 12 або на лінію 102.
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