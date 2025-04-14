14.04.2025 13:50 Віталій Хіневич

Підліток у Харкові пішов із дому та не виходив на зв'язок протягом трьох діб

До правоохоронців звернулася жінка із інформацією про зникнення сина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції звернулася 55-річна жінка із заявою про зникнення свого сина, який тривалий час не виходив на зв’язок. Поліцейські негайно розпочали розшукові заходи.

Оперативники ювенальної превенції швидко встановили місцеперебування підлітка. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

З неповнолітнім та його родиною проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Поліція закликає батьків бути уважними до своїх дітей, цікавитися їхнім колом спілкування та дозвіллям, аби уникнути небезпечних ситуацій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що порушників ПДР виявили у Харківській області.