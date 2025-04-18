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18.04.2025  20:03   Рита Парфенова

Кількість постраждалих дітей у Харкові зросла до дев’яти – Ігор Терехов

До лікарні щойно доправили ще одного хлопчика, який зазнав поранень унаслідок ранкового обстрілу Харкова. Таким чином, кількість постраждалих дітей зросла до девʼяти.

Ще одного 12-річного хлопчика госпіталізували після ранкового удару по Харкову. Загальна кількість постраждалих дітей зросла до девʼяти.

Унаслідок сьогоднішньої ранкової атаки на Харків кількість постраждалих дітей зросла до девʼяти. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

За його словами, щойно до лікарні госпіталізували ще одного 12-річного хлопчика, який також опинився в епіцентрі ворожого обстрілу. Нагадаємо, раніше було відомо про вісьмох поранених дітей.

Загальна кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по місту вже перевищила сотню. Серед них – літні люди, мешканці багатоповерхівок, які були пошкоджені вибуховою хвилею.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить кілометри квадратні.

Тэги:  ігор терехов, харків
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