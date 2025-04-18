18.04.2025 19:57 Рита Парфенова

Рятувальники Куп’янщини ліквідували три пожежі після ударів рф (фото)

Унаслідок нових авіаударів по Куп’янському району Харківщини спалахнули три пожежі. У селі Садовод постраждали троє жінок. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

18 квітня протягом дня російські війська завдавали ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Куп’янського району Харківської області. У результаті атак виникли три пожежі, повідомили в ДСНС.

Зокрема, у селі Садовод Великобурлуцької громади загорівся приватний житловий будинок. Пожежа охопила 40 квадратних метрів. Унаслідок влучання поранення отримали троє жінок.

У селі Стецьківка тієї ж громади вогонь знищив житловий будинок площею 80 кв. м та суху рослинність на площі близько одного гектара. Інформації про постраждалих не надходило.

Третій випадок стався у місті Куп’янськ – там загорілися три господарчі споруди загальною площею 300 кв. м. Жертв і поранених, за даними рятувальників, немає.

Усі займання були оперативно ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські військові 18 квітня здійснили удари по населених пунктах Куп’янського району. Внаслідок атаки дрона по с. Подоли постраждала 60-річна жінка. У Садоводі зазнали шоку три мешканки.