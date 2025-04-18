18.04.2025 19:27 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Кількість постраждалих від ударів по Харкову знову зросла

Міський голова Харкова повідомив про нове збільшення кількості поранених внаслідок російських обстрілів. Серед 112 постраждалих – восьмеро дітей. Медики продовжують надавати допомогу.



Фото: ДСНС

Станом на вечір 18 квітня кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову збільшилася до 112 осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Серед травмованих – восьмеро дітей. Медики надають необхідну допомогу всім потерпілим, частина з них госпіталізована. За словами Терехова, оновлена інформація про стан постраждалих надходитиме по мірі обробки звернень та госпіталізацій.

Раніше повідомлялось про 103 поранених, однак згодом кількість звернень до лікарів зросла. Харків продовжує залишатися під загрозою нових атак, тому влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватись заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить кілометри квадратні.