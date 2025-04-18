18.04.2025 09:15 Віталій Хіневич
Наслідки ракетного удару по Харкову показали в прокуратурі
За даними слідства, 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.
Під атакою опинився Основʼянський район.
Влучання зафіксовані по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета поцілила у цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.
Загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі.
Поранення та гострий шок отримали 59 людей. Серед постраждалих — четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.
Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу «Іскандер-М».
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
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