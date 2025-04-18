18.04.2025 09:15 Віталій Хіневич

Наслідки ракетного удару по Харкову показали в прокуратурі

За даними слідства, 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під атакою опинився Основʼянський район.

Влучання зафіксовані по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета поцілила у цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

Загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі.

Поранення та гострий шок отримали 59 людей. Серед постраждалих — четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.

Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу «Іскандер-М».

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині росіяни скинули на 9-поверхівку об'ємно-детонуючу авіабомбу.