18.04.2025 09:45

Харківщина на ранок 18 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Ворог обстріляв Харків та населені пункти в області, внаслідок чого є постраждалі, загиблий та руйнування.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

05:10 - м. Харків. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені скління вікон, двері у 14 багатоквартирних житлових будинках. Пошкоджено 25 автомобілів. Є загиблий та постраждалі.

05:10 - м. Харків. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства постраждало 4 особи. Також спалахнула пожежа.

16:30 - Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБу в 9-типоверховий багатоквартирний житловий будинок зруйновано 7,8,9 поверхи другого під'їзду, пошкоджено скління вікон шести багатоквартирних житлових будинків. Постраждали 72-річна та 69-річна жінки, вони отримали гостру реакцію на стрес.

16:08 - Куп'янський р-н, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. На відкритій території горів очерет на пл. 1 га та господарча споруда на пл. 10 м.кв.

14:10 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу спалахнула лісова підстилка на площі 1,8 га.

13:38 - Куп'янський р-н, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіла підлога на 1-му поверсі на площі 20 м. кв.

12:53 - Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Під час проведення евакуаційних заходів стався обстріл, внаслідок чого частково пошкоджені два приватних домоволодіння.

12:30 - Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка попередньо, влучання БпЛА "Молнія" в сміттєвоз комунального підприємства.

11:07 - Куп'янський р-н, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіла газова труба. Також пошкоджено адмінбудівля та торгівельні павільйони.

08:23 - Берестинський р-н, Сахновщинська ТГ, між с. Калинівка та с. Нова Чернещина. Внаслідок збиття БпЛА виявлено воронку з уламками.

08:10 - Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу (попередньо ракета типу "Іскандер") сталося влучання на територію навчального закладу. Постраждав 39-річний чоловік та 70-річна жінка.

07:53 - Куп'янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу (тип зброї встановлюється) пошкоджено приватне домоволодіння (вікна, дах, гараж, паркан, ворота).

07:02 - Ізюмський р-н, Оскільська ТГ, с. Оскіл. Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Ланцет" горів вантажний автомобіль Daewoo на площі 9 м. кв.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.