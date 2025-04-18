18.04.2025 10:05 Віталій Хіневич

Ракетний удар по Харкову: один загиблий, 74 поранених, 3657 вибитих вікон

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених від обстрілу зросла.

За його словами , кількість поранених внаслідок вранішнього обстрілу міста зросла до 74-х, передає РЕДПОСТ.

У свою чергу комунальники в Основ’янському районі продовжують виявляти пошкодження житлових будинків.

Станом на 9:00 зафіксовано 3657 вибитих вікон та 80 склінь балконів. Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» продовжують закривати пошкоджені контури, а бригади КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло та габаритне сміття.

Також на місці обстрілу працюють робітники СКП «Харківзеленбуд». Вони прибирають пошкоджені дерева та обрізають гілки, аби забезпечити доступ до вибитих вікон.

Фахівці КП «Житлокомсервіс» проводять додаткові обстеження пошкоджених будинків та консультують мешканців щодо отримання компенсацій через державну програму «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.