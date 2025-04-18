Комунальники усувають наслідки ворожого удару по Харкову

Комунальні служби усувають наслідки ранкового обстрілу в Основ’янському районі, де були пошкоджені понад 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.
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Емоції візьмуть гору над логікою, тому буде важко протистояти спокусам. Уникайте впливу сторонніх – це допоможе не наробити помилок.
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