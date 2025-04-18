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18.04.2025  08:45   Віталій Хіневич

Комунальники усувають наслідки ворожого удару по Харкову

Комунальні служби усувають наслідки ранкового обстрілу в Основ’янському районі, де були пошкоджені понад 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на зараз зафіксовано 3084 вибиті вікна у квартирах та ще 405 - у місцях загального користування.
 
На місці обстрілу триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Зокрема, працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна. Попереднє обстеження пошкоджень триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5 години ранку російські військові з використанням трьох ракет вдарили по Харкову.
 
Тэги:  жкг, харків
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