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18.04.2025  08:14   

У харківському метро пройшов виступ військового оркестру (фото)

У Харкові триває проєкт "Разом до Перемоги", створений за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Харків, концерт, метро
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

17 квітня на станції Харківського метрополітену "Історичний музей" відбувся виступ військового оркестру 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" Національної гвардії України під керівництвом Володимира Столярова. 
 
У концерті прозвучали твори у різних жанрах: від світових хітів до народної класики.


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Тэги:  харків, метро, концерт
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