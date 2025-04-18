18.04.2025 08:14

У харківському метро пройшов виступ військового оркестру (фото)

У Харкові триває проєкт "Разом до Перемоги", створений за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.



Фото: Василь Голосний /



17 квітня на станції Харківського метрополітену "Історичний музей" відбувся виступ військового оркестру 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" Національної гвардії України під керівництвом Володимира Столярова. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ 17 квітня на станції Харківського метрополітену "Історичний музей" відбувся виступ військового оркестру 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" Національної гвардії України під керівництвом Володимира Столярова.

У концерті прозвучали твори у різних жанрах: від світових хітів до народної класики.



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