18.04.2025 08:05 Віталій Хіневич
У прокуратурі розповіли про ракети, якими ворог ударив по Харкову
18 квітня близько 5 години ранку російські військові з використанням трьох ракет вдарили по Харкову.
Про це повідомив
начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ворог використовував три балістичні ракети типу «Іскандер» з осколково-фугасною дією.
«Удари було завдано по Основ'янському району Харкова.
Під ударом опинилося цивільне підприємство та житлові спальні квартали.
Внаслідок обстрілу постраждало 52 цивільні особи, серед них 5 дітей. Це діти двох, чотирьох, чотирнадцяти, шістнадцяти та сімнадцяти років.
Чоловік 78 років загинув. Він спав у своїй квартирі.
Також постраждало понад 50 багатоквартирних будинків, а також понад 30 авто», - сказали в прокуратурі.
Також було встановлено, що вибух ракети був у повітрі з метою якнайбільше вразити цивільних об'єктів.
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