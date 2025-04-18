18.04.2025 08:05 Віталій Хіневич

У прокуратурі розповіли про ракети, якими ворог ударив по Харкову

18 квітня близько 5 години ранку російські військові з використанням трьох ракет вдарили по Харкову.

Про це повідомив начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ворог використовував три балістичні ракети типу «Іскандер» з осколково-фугасною дією.

«Удари було завдано по Основ'янському району Харкова.

Під ударом опинилося цивільне підприємство та житлові спальні квартали.

Внаслідок обстрілу постраждало 52 цивільні особи, серед них 5 дітей. Це діти двох, чотирьох, чотирнадцяти, шістнадцяти та сімнадцяти років.

Чоловік 78 років загинув. Він спав у своїй квартирі.

Також постраждало понад 50 багатоквартирних будинків, а також понад 30 авто», - сказали в прокуратурі.

Також було встановлено, що вибух ракети був у повітрі з метою якнайбільше вразити цивільних об'єктів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині росіяни скинули на 9-поверхівку об'ємно-детонуючу авіабомбу.