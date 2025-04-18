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18.04.2025  08:05   Віталій Хіневич

У прокуратурі розповіли про ракети, якими ворог ударив по Харкову

18 квітня близько 5 години ранку російські військові з використанням трьох ракет вдарили по Харкову.

 
Про це повідомив начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, ворог використовував три балістичні ракети типу «Іскандер» з осколково-фугасною дією.
 
«Удари було завдано по Основ'янському району Харкова. 
 
Під ударом опинилося цивільне підприємство та житлові спальні квартали.
 
Внаслідок обстрілу постраждало 52 цивільні особи, серед них 5 дітей. Це діти двох, чотирьох, чотирнадцяти, шістнадцяти та сімнадцяти років.
 
Чоловік 78 років загинув. Він спав у своїй квартирі. 
 
Також постраждало понад 50 багатоквартирних будинків, а також понад 30 авто», - сказали в прокуратурі.
 
Також було встановлено, що вибух ракети був у повітрі з метою якнайбільше вразити цивільних об'єктів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині росіяни скинули на 9-поверхівку об'ємно-детонуючу авіабомбу.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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