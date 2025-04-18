18.04.2025 13:50 Віталій Хіневич

Зона ураження - кілометри квадратні – Ігор Терехов повідомив подробиці ранкового обстрілу міста

Наслідки ранкових обстрілів жахливі. Один чоловік загинув у власній квартирі. 98 людей отримали поранення. Четверо з них перебувають у тяжкому стані в лікарні. Серед постраждалих також шестеро дітей.

Фото надав Ігор Терехов

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Зона ураження - кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах - суцільні руїни.

На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.

Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, і обстеження ще тривають - ми виявляємо нові пошкодження щогодини. Комунікації - в робочому стані.

З перших хвилин працюють усі служби. Комунальники, рятувальники, медики, правоохоронці, волонтери - кожен на своєму місці. Закриваємо вікна фанерою, допомагаємо людям, не припиняємо роботи ні на мить.

Паралельно триває реєстрація постраждалих для отримання компенсацій від держави. З 12:00 працюють мобільні ЦНАПи. Усім пропонуємо розселення в гуртожитках.

Касетне начиння - це завжди про велику біду. Вона не вибирає, кого вразити. І масштаб трагедії міг бути вдесятеро більшим, якби ворог вдарив годиною пізніше.

Ми тримаємося разом. Дякую всім, хто сьогодні працює на межі можливого, - комунальникам, медикам, рятувальникам, волонтерам! Ви - наша сила!», - повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову.