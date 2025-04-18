18.04.2025 14:05

На Харківщині виявили браконьєрів

За підрахунками, сума завданих збитків державі становить майже 178 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

17 квітня на річці Оріль поблизу села Андріївка Сахновщинської селищної ради працівники поліції виявили двоє чоловіків, віком 34 та 52 років, які здійснювали вилов риби з човна за допомогою сіток.

Загалом порушники виловили 10 кілограмів риби різних видів: карась золотий та сріблястий, плітку, верховодку. За підрахунками, сума завданих збитків державі становить майже 178 тисяч гривень.

На місці події слідчо-оперативна група вилучила гумовий човен та знаряддя незаконного вилову.

Дізнавачі відділення поліції внесли дану подію до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує, що незаконний вилов риби завдає значної шкоди навколишньому середовищу та передбачає кримінальну відповідальність. Якщо ви стали свідком браконьєрства, просимо повідомляти на спецлінію «102».

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