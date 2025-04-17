17.04.2025 13:50 Віталій Хіневич

З гумового човна ловив рибу забороненими знаряддями лову: викрито порушника рибоохоронного законодавства

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 49 198 гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

16 квітня під час проведення рибоохоронних заходів спільно з працівниками поліції Чугуївського РВП ГУНП в Харківській області, на Печенізькому водосховищі поблизу с. Молодова виявлено громадянина.

Він з гумового човна ловив рибу забороненими знаряддями лову – сітками з льоси 2 шт та вловив: окунь - 9 екз., краснопірка – 9 екз. та рак річковий - 2 екз.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 49 198 грн. Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄДРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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