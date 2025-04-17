17.04.2025 13:15 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 17 квітня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2789 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Водій навантажувача – 20 000 грн.
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Обрубувач – 18 370 грн.
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Менеджер (управитель) зі збуту – 18 000 грн.
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Інженер з охорони праці – 15 000 грн.
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Водій автотранспортних засобів – 13 754 грн.
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Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 13 200 грн.
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Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури – 13 000 грн.
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Головний енергетик – 12 000 грн.
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Швачка – 10 000 грн.
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Майстер будівельних та монтажних робіт – 9 750 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна знайти на сайті.
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