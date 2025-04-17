17.04.2025 13:15 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 17 квітня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2789 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Водій навантажувача – 20 000 грн.

Обрубувач – 18 370 грн.

Менеджер (управитель) зі збуту – 18 000 грн.

Інженер з охорони праці – 15 000 грн.

Водій автотранспортних засобів – 13 754 грн.

Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 13 200 грн.

Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури – 13 000 грн.

Головний енергетик – 12 000 грн.

Швачка – 10 000 грн.

Майстер будівельних та монтажних робіт – 9 750 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна знайти на сайті.

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