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17.04.2025  11:40   Віталій Хіневич

На Орільському водосховищі виявлено браконьєра

16 квітня під час проведення рибоохоронних заходів державні інспектори виявили грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
Так, на Орільському водосховищі яке розташоване у Лозівському районі виявлено громадянина який, під час нерестової заборони, з гумового човна ловив рибу забороненим знаряддям лову, а саме острогою та вловив 57 екз. карася сріблястого. Загальна вага склала близько 34 кг.
 
Збитки, завдані рибному господарству України, складають  90 117 грн.  На місце події викликані співробітники Лозівського РВП ГУНП у Харківській області. Заборонене знаряддя лову, гумовий човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.
 
На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. За вказаним фактом відомості внесені до ЄДРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.
 
Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
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Тэги:  події, харків
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