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17.04.2025  11:20   Віталій Хіневич

Мешканець Харківщини займався пропагандою комуністичного режиму

Слідчі повідомили про підозру мешканцю Балаклійської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У соціальних мережах, на своїй сторінці у «Facebook», 31-річний чоловік поширював зображення прапора УРСР, п’ятикутної зірки, георгіївської стрічки та інших символів тоталітарного режиму, поширення та публічне використання яких заборонено відповідно до чинного законодавства України.
 
Викрили протиправні дії чоловіка слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативним супроводом Управління СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.
 
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що жительку Ізюмщини підозрюють у роботі на окупаційну адміністрацію.
 
Тэги:  події, харків
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