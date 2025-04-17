«Люди можуть жити зовсім по-іншому»: Терехов про результати нової системи оповіщення в Харкові

Завдяки диференційованій системі оповіщення тривалість повітряних тривог у місті скоротилася на 168 годин за сім тижнів.
Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів 17 квітня в ефірі національного телемарафону, повідомляє РЕДПОСТ.
За словами Ігоря Терехова, за сім тижнів роботи диференційованої системи оповіщення повітряні тривоги в місті тривали на 168 годин менше, ніж до її впровадження. Лише за останній тиждень різниця між тривалістю тривог у Харкові та області становила 39 годин.
Очільник міста наголосив, що нова система не лише підвищує точність і оперативність сповіщень, а й дозволяє харків’янам вести більш звичне життя.
«З цією системою люди можуть жити зовсім по-іншому: довше працюють банки, державні установи, магазини», — зазначив міський голова.
Терехов також нагадав про роботу Ситуаційного центру, який діє в Харкові вже рік. Завдяки йому небезпеку можна виявити за секунди та швидко на неї реагувати. «Якщо раніше місце «прильоту» визначалося близько 4–5 хвилин, то зараз на це витрачається 30 секунд», — додав він.
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