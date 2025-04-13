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13.04.2025  17:41   Дмитро Колонєй

У Харкові відкриють ще дві підземні школи після Великодня

Де відкриють навчальні заклади та скільки школярів міста наразі навчаються офлайн розповів під час ефіру національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові відкриють ще дві підземні школи після Великодня
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у телеефірі розповів, що у метрошколі та підземних школах Харкова навчаются офлайн близько 7,5 тис. дітей.
 
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Він зазначив, що міська влада вимушено створює умови для навчання дітей під землею в безпечних умовах. 
 
«Дуже важливо, щоб наші діти могли вчитися. Саме тому ми переобладнали приміщення на шести станціях метрополітену під навчальні кабінети. Також у місті функціонують дві повноцінні підземні школи. Після Великодня плануємо відкрити ще два такі заклади освіти, розраховані на 1 тис. дітей, у Шевченківському та Основ’янському районах», - повідомив мер.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до будівництва підземних шкіл долучаться американські партнери.
 
Тэги:  ігор терехов, підземні школи, харків
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