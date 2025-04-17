17.04.2025 10:19 Рита Парфенова

Наслідки комбінованого удару по Ізюму: семеро постраждалих, серед них — семирічна дитина (фото)

Увечері 16 квітня російські війська атакували Ізюм ракетами та дронами. Прокуратура відкрила справу за фактом воєнного злочину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Увечері 16 квітня, з 21:15 до 22:00, армія рф здійснила комбінований обстріл міста Ізюм на Харківщині. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві ракети та запустили п’ять безпілотників, імовірно, типу «Герань-2». Тип ракет наразі встановлюється.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки — як приватні, так і багатоквартирні, господарчі споруди та навчальний заклад. Постраждали семеро людей: двоє чоловіків, дві жінки, семирічна дівчинка та ще дві жінки, які зазнали гострої реакції на стрес.

Прокуратура Ізюмського округу відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі поліції та прокурори проводять необхідні процесуальні дії для документування чергового воєнного злочину російської армії.

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