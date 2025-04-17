17.04.2025 08:26 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: Ізюм, Куп’янськ і Чугуївщина стали мішенями ворожих атак

Протягом 16 квітня російські війська здійснили серію обстрілів по Харківщині: застосовували ракети, дрони-камікадзе, FPV-дрони та реактивну артилерію.



На фото м. Ізюм

Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Російські війська продовжують систематичні атаки на Харківщину. Упродовж 16 квітня зафіксовано щонайменше 11 ворожих ударів по містах та селах області. В результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та транспорт, поранено щонайменше десять осіб, серед них – дитина.

Ранок розпочався з атак на Ізюм: о 07:00 БпЛА (тип уточнюється) спричинив займання сухої трави. За дві хвилини після цього в селі Оскіл влучання безпілотника типу «Ланцет» спричинило пожежу вантажного автомобіля.

У Богодухівському районі, у селі Одноробівка, після обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватний будинок і дві господарчі споруди.

Під удар також потрапила Куп’янщина — у селі Моначинівка двічі за день зафіксовано руйнування житлових будинків внаслідок обстрілів.

Близько 17:25 два FPV-дрони атакували місто Куп’янськ: один з них впав поблизу закинутої АЗС, інший не здетонував.

Найбільш масштабна атака сталася увечері. О 19:55 у селі Оскіл було уражено легковий автомобіль (тип зброї уточнюється) — постраждало десятеро людей.

А вже о 22:14 у самому Ізюмі від обстрілу попередньо ракетою пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Поранення дістали шестеро осіб, серед них — семирічна дитина. Того ж часу в Ізюмі три приватні будинки загорілися внаслідок атаки дрона-камікадзе «Шахед» — площа займання сягнула 600 м². Постраждала 66-річна жінка, яка дістала сильну стресову реакцію.

Обстріли тривали і в інших районах області. У селі Тимофіївка (Богодухівський район) після атаки чотирма FPV-дронами було пошкоджено будинок, гараж і легкове авто. А в Пимонівці Ізюмського району «Шахед» знищив господарчу споруду та дрова, пошкодивши також житлову забудову.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинена ворожими атаками. Найбільше постраждало місто Ізюм — внаслідок обстрілу поранено 7 людей, зокрема дитина.