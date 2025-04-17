Харківщина: три пожежі через обстріли, десятки загорянь у природі та підрив трактора на міні

Протягом доби рятувальники зафіксували десятки виїздів на гасіння пожеж, частина з яких спричинена ворожими атаками. Найбільше постраждало місто Ізюм — внаслідок обстрілу поранено 7 людей, зокрема дитина.
У Чугуївському районі, в селі Нова Гнилиця, під час проведення польових робіт здетонував дистанційно керований трактор. Машина підірвалась на вибухонебезпечному предметі, на щастя, обійшлося без жертв.
Також піротехніки ДСНС продовжують очищати регіон від смертельних залишків війни: за добу знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, як харківські ДСНСники гасили пожежу сухої трави та очерету на відкритій території неподалік приватного сектору у Немишлянському районі міста Харкова.
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Погода у Харкові буде похмурою протягом більшої частини дня. Сонце з’явиться лише ближче до вечора. Попри хмарність, день обійдеться без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
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