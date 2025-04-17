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17.04.2025  08:09   Рита Парфенова

Харківщина: три пожежі через обстріли, десятки загорянь у природі та підрив трактора на міні

Протягом доби рятувальники зафіксували десятки виїздів на гасіння пожеж, частина з яких спричинена ворожими атаками. Найбільше постраждало місто Ізюм — внаслідок обстрілу поранено 7 людей, зокрема дитина.

рятувальник дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За останню добу, з 16 по 17 квітня, на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені обстрілами російських військ. Наймасштабніший удар припав на місто Ізюм ввечері: вогонь охопив три житлові будинки та господарчу споруду, загальна площа пожежі перевищила 600 квадратних метрів.
 
У результаті обстрілу було пошкоджено ще шість приватних осель, дві господарські будівлі та легковий автомобіль. Попередньо відомо про сімох постраждалих, серед яких – одна дитина.
 
Окрім цього, в області фіксується значне зростання пожеж у природних екосистемах – лише за добу сталося 32 загоряння на загальній площі 35 гектарів. Для їхнього гасіння залучали підрозділи місцевої пожежної охорони, зокрема на шести локаціях.
 
Загалом за звітну добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 67 оперативних виїздів. Серед них:
  • 44 – на ліквідацію пожеж, у тому числі три внаслідок ворожих обстрілів;
  • 4 – на перевірку територій після атак;
  • 13 – для допомоги населенню;
  • 6 – за іншими викликами.

У Чугуївському районі, в селі Нова Гнилиця, під час проведення польових робіт здетонував дистанційно керований трактор. Машина підірвалась на вибухонебезпечному предметі, на щастя, обійшлося без жертв.

Також піротехніки ДСНС продовжують очищати регіон від смертельних залишків війни: за добу знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, як харківські ДСНСники гасили пожежу сухої трави та очерету на відкритій території неподалік приватного сектору у Немишлянському районі міста Харкова.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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