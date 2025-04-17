17.04.2025 07:30 Рита Парфенова

17 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.

Окрім Дня рятувальника 17 вересня, сьогодні відзначається День пожежної охорони. Він заснований «з огляду на вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу боротьби з вогненною стихією, захисту життя та здоров'я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об'єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій».



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У день народження засновника Всесвітньої федерації гемофілії Френка Шнайбеля у світі з 1989 року 17 квітня відзначається Всесвітній день гемофолії.



Гемофілія – незсідання крові – одне з найважчих генетичних захворювань, спричинене вродженою відсутністю в крові факторів згортання VIII та IX.



Раніше її називали «царською хворобою», тому що через родинні шлюби нащадки королеви Вікторії стали «постачальниками» цієї страшної недуги в королівські сім'ї Іспанії, Англії та Росії.



Хвороба проявляється лише в осіб чоловічої статі, а носіями гена є жінки. Кожна дочка такої жінки має 50% шанс стати носієм. Кожен хлопчик, що народився у цієї жінки, має 50% шанс стати хворим на гемофілію.



За даними ВООЗ, від гемофілії у світі страждають 400 тисяч осіб (один із 10 тисяч чоловіків). У колишні часи хворий на гемофілію був помітний у масі людей через порушену ходу, кульгавість. Часто йому доводилося спиратися на тростину чи милиці. Сучасні молоді люди з цим захворюванням багато в чому уникли подібних мук і можуть на гідне життя. Досягти цього вдалося завдяки адекватному лікуванню сучасними та безпечними лікарськими препаратами – концентратами факторів зсідання крові.

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Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день шанування кажанів — свято, покликане привернути увагу до важливості цих нічних ссавців для екосистеми. Кажани відіграють ключову роль у природі: контролюють чисельність комах-шкідників, запилюють рослини та розповсюджують насіння. У багатьох країнах цього дня проводять просвітницькі заходи, екскурсії до місць проживання кажанів і закликають берегти цих загадкових істот, яких часто недооцінюють або неправильно розуміють.

Православні свята та прикмети дня

У Чистий четвер, напередодні Великодня, християни згадують Таємну вечерю – останню трапезу Ісуса з учнями, під час якої Він встановив Таїнство Євхаристії. Христос обмив ноги апостолам, показавши приклад смирення та любові. У цей день у храмах проводяться особливі служби, віряни сповідаються та причащаються.

За традицією, цього дня встають до світанку, купаються у проточній воді для очищення тіла й духу, прибирають оселі, йдуть до перукаря, печуть паски та фарбують яйця. У народі вірять, що опівночі Чистого четверга вода має цілющу силу, а церковна свічка захищає дім від зла.

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія.

У народному календарі свято відоме як день Симеона Бджоляра. Попри те, що православна церква вшановує в цей день Симеона Єрусалимського, у народі більше уваги приділяли початку бджолиного сезону та весняному пробудженню природи.

Що не слід робити цього дня:

після полудня працювати не рекомендується — день вважали святим, тож дозволяли лише ранкові справи, зокрема прибирання чи великодні приготування;

від рукоділля — шиття, в’язання, прядіння — краще утриматися, адже вірили, що нитка може “переплести” людську долю.

цього дня потрібно уникати сварок і образ — він вважається часом для очищення душі й тіла.

За Юліанським календарем 17 квітня православна церква вшановує пам’ять святого Йосипа Піснописця.

У давнину вважали, що сновидіння, побачене в ніч на 17 квітня, обов’язково збудеться протягом наступних 12 днів.

Саме цього часу додому поверталися лелеки, і люди спеціально виходили надвір, щоб побачити їх у небі — вірили, що це уберігає від усього лихого.

Що не варто робити цього дня:

краще утриматися від прибирання, прання чи будь-яких ремонтних робіт;

не слід працювати в саду або займатися рукоділлям;

варто також відкласти великі покупки та ухвалення важливих рішень.

Також цього дня

1492 – Христофор Колумб підписав контракт із Іспанією із зобов'язанням відкрити новий шлях до Індії. Закінчилося відкриттям Америки.



1820 – народився Олександр Кортрайт, американський спортивний діяч, автор правил бейсболу.



1839 – після розпаду федерації республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала.



1875 – полковник британських військ в Індії Невілл Чемберлен вигадав більярдну гру «снукер».



1911 – народився Ерве Базен (сучасне ім'я Жан П'єр Ерве-Базен), французький письменник, президент Академії Гонкуров («Плем'я жінок», «Смерть конячки», «Матримонія»).



1919 – у Франції вперше у світі ухвалено закон про введення 8-годинного робочого дня.



1923 – народився Ліндсей Андерсон (пом. 1994), англійський кінорежисер, володар «Оскара» («Діти четверга», «Це спортивне життя», «О, щасливчик!»).



1924 – заснована голлівудська кіностудія "Metro-Goldwyn-Mayer".



1941 – інженер Ігор Сікорський у США створив перший вертоліт-амфібію.



1959 – народився Шон Бін, англійський актор («Володар кілець», «Еквілібріум», «Персі Джексон і викрадач блискавок», «Ігри престолів»).



1964 – в Англії випущений перший альбом "Ролінг Стоунз", названий несподівано – "The Rolling Stones".



1970 – Пол Маккартні видав перший сольний альбом McCartney, який поставив крапку в кар'єрі Beatles.



1972 – народилася Дженніфер Гарднер, американська актриса («Здирниця», «Перл Харбор», «Королівство»).



1980 – Південна Родезія стала Зімбабве.



1982 – англійська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною, визнавши новий Конституційний акт Канади.



1994 – гурт Pink Floyd на чотири тижні очолив у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєю новою роботою Division Bell.



2014 – європарламент своєю резолюцією у Страсбурзі «поставив хрест» на проекті російського газопроводу до Європи в обхід України «Південний потік».

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

за Юліанським календарем: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.