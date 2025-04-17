17.04.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Вдалий день для переговорів, організації справ і налагодження стосунків. Ви зможете уникнути конфліктів і грамотно скерувати події у потрібне русло





Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна чекає насичене спілкування – самотності точно не буде. До нього можуть звертатися з різних приводів, запрошувати в компанії, і йому доведеться вибирати, де цікавіше. Він отримає задоволення від будь-якого соціального контакту, навіть якщо це робоче питання. Особливо яскраво він зможе проявити себе в колективі, де матиме змогу виділитися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність чи заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на нього, а може, Телець сам відчує заздрісний укол на чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зірки радять Тельцю уникати зустрічей із людьми, чиї доходи чи успіхи вищі, ніж його власні. А заразом і намагатися не виставляти свої досягнення напоказ, щоб ненароком не викликати підвищеного слиновиділення оточуючих.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Практично у будь-яких справах Близнюками рухатиме здоровий азарт! При цьому їм не обов'язково укладати з друзями заклад або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). Насамперед азартність Близнюків виражатиметься у їхньому бажанні когось випередити чи зробити щось краще, ніж інші. Суперництво може бути реальним або вигаданим, проте воно підстьобуватиме Близнюків у всьому – у роботі, у побуті, у коханні, роблячи вище їхні результати, а значить, і шанси стати першими!

Рак (22 червня – 23 липня)

Події дня цілком здатні поставити Рака в глухий кут, поставити перед ним хитромудре завдання або зіштовхнути з справжнісінькою загадкою. Такий це день - день таємниць, недомовок і явної переваги інтуїції над логікою. В які секрети Рак не хотів би проникнути, зробити це за допомогою дедукції буде важко: швидше за все, для правильних висновків у Рака просто не виявиться потрібних фактів. Зате цю прогалину з лишком заповнить інтуїція - вона буде в Рака на висоті, роблячи його неймовірно проникливим.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День схиляє Лева спробувати щось нове, чи це стосується екстремального виду спорту, отримання нових знань чи кохання. Якщо Лев має кохану людину, їй варто провести цей вечір з ним, намагаючись відхилятися від звичного сценарію. Якщо ж Лев самотній, він буде навстіж відкритий для знайомств і сміливих експериментів! Крім того, Лев може відмінно проявити себе в творчості: його права півкуля буде працювати на повну потужність, забезпечуючи цілою купою свіжих, нестандартних ідей.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може мати великі проблеми з самоорганізацією! Їй буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи та виконувати їх у звичному темпі. Діву може відволікати все навколо – оточуючі, події, власні нав'язливі думки. Через цю розсіяність навіть ті справи, за які Діва все-таки візьметься, здатні валитися в неї з рук. Зірки радять Діві не намагатися переламати ситуацію, а взяти невеликий тайм-аут. Їй варто добре відпочити і розважитися, ну а справи почекають.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки цілком і повністю на боці Терезів! Фортуна повернеться до них своїм усміхненим обличчям, так що Терезам варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Терезам пощастить у коханні або вони отримають гроші, на які не розраховували, а можливо, їх порадують якісь хороші новини. Якщо Терези збираються здійснити план, що вимагає частки везіння, то кращого дня для цього не знайти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Переповнити чашу терпіння Скорпіона буде не складно – вона в нього менша за чайну ложку! Події, на які іншого дня Скорпіон і уваги б не звернув, здатні вмить вивести його з себе. Особливо це стосується глузувань (навіть дружніх), а також критики оточуючих. Щоб одного не дуже прекрасного моменту емоції Скорпіона не виплеснулися на чиюсь голову, йому варто їх спрямувати в безпечне русло. Найкраще - попітніти на біговій доріжці або сходити в басейн: вода змиє негатив, сповнивши Скорпіона безтурботністю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Навколишнім важко чекати від Стрільця логічних вчинків: практично все, що він робить, буде продиктовано такими залізними аргументами, як «хочу» та «не хочу». Упродовж дня Стрілець перебуватиме під владою бажань та раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки йому й самому нелегко пояснити! Щоб під впливом миттєвих емоцій не наробити помилок, Стрільцеві варто прислухатися до застережень друзів та рідних. Просто повірте на слово: збоку їм видніше.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може надавати якимось подіям більше значення, ніж вони на те заслуговують: його бурхливі емоції забарвлюватимуть усе, що відбувається навколо, у контрастні кольори. Захопившись і обурюючись з будь-якого приводу, Козеріг буде не найлегшою у спілкуванні людиною. Крім того, підвищену увагу він може приділяти прикметам та збігам, надаючи їм невиправданої ваги. Втім, зірки обіцяють, що якщо Козеріг утримає свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для нього цікавим, насиченим та яскравим!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Відмінною рисою Водолія є те, що він зуміє, якщо захоче, справити враження на потрібних людей! Події можуть допомогти Водолію вигідно показати себе перед начальством, колегами чи близькою людиною. Для того, щоб цей сценарій здійснився, Водолію достатньо перебувати в центрі подій. І не соромитися демонструвати оточуючим свої таланти і здібності навіть у непередбачуваній обстановці.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують виявитися проти своєї волі втягнутими у вир подій або навіть інтриг: оточуючі намагатимуться ними маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Риб попросять взяти участь у якійсь події, зігравши відведену їм роль. Або ж поділяться з ними чутками та припущеннями для того, щоб вони рознесли цю інформацію далі. Так чи інакше, зірки радять Рибам триматися осторонь чужих справ – і що далі, то краще.