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17.04.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 квітня

Погода у Харкові буде похмурою протягом більшої частини дня. Сонце з’явиться лише ближче до вечора. Попри хмарність, день обійдеться без опадів.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
17 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
 
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Народні прикмети:

  • якщо спостерігаються заморозки або дме холодний вітер, це вважається ознакою короткого й нестабільного літа;
  • туманний ранок віщує теплий, проте дощовий травень;
  • якщо вдень ясне небо й світить сонце — літо буде теплим і врожайним;
  • дощ обіцяє багато грибів, але й прохолоду з вологою погодою;
  • сильний вітер натякає на буремний рік із частими негодами;
  • бджоли, що масово вилітають із вуликів, обіцяють гарне літо та рясний урожай меду;
  • гуси чи качки охоче купаються — буде тепло, а якщо тримаються суші — варто чекати похолодання.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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