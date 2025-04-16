16.04.2025 22:01 Дмитро Колонєй
Рецепт швидкої паски з лимоном та ваніліном
Святкова страва, яка потребує мінімальних зусиль.
Як пише РЕДПОСТ
, це рецепт паски із рідкого тіста без замісу. Це лінива пасхальна паска, так як не доведеться вимішувати тісто, але все ж таки тесту потрібен час на вистоювання. Тісто для такої паски замішувати ложкою швидко та просто. Паска виходить дуже смачною, ароматною за рахунок поєднання цедри лимона і ваніліну, а сам м'якуш не сухий, а вологий. Варто випікати у суботу напередодні свята, аби не зачерствіли.
Швидка паска з лимоном та ваніліном
Продукти
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борошно пшеничне - 350-380 г,
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молоко - 150 мл,
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масло вершкове - 100 г,
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яйця - 2 шт.,
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лимон (цедра) - 1 шт.,
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родзинки - 150 г,
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дріжджі сухі - 7 г (2 ч. ложки),
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цукор - 125 г,
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ванілін - ¼ ч. ложки,
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сіль - ¼ ч. ложки.
Покроковий рецепт приготування
-
Борошно просіяти.
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Молоко підігріти приблизно до 37 градусів.
-
У трохи тепле молоко додати дріжджі, 1 ч. ложку цукру та 2 ч. ложки борошна.
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Добре перемішати.
-
Залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.
-
Родзинки залити на 10 хвилин окропом.
-
Злити воду.
-
Родзинки добре просушити паперовими рушниками.
-
За допомогою дрібної тертки зняти з лимона цедру, лише жовту частину, бо біла гірчить.
-
Вершкове масло розтопити.
-
Дещео його остудити.
-
У тепле (не гаряче!) вершкове масло додати ванілін, цукор, сіль і яйця, що залишився.
-
Перемішати до однорідності.
-
Поєднати опару з яєчно-олійною сумішшю
-
Додати цедру.
-
Перемішати до однорідності.
-
Ввести борошно.
-
Перемішати лопаткою. В залежності від вологості борошна і розміру яєць може знадобитися трохи більше або трохи менше борошна.
-
Тісто накрити рушником.
-
Залишити в теплому місці на 2-2,5 години.
-
Згодом тісто осадити, розмішавши його лопаткою.
-
Просушені родзинки посипати 1/3 ст.
-
Перемішати, щоб всі родзинки покрилися борошном.
-
Обім'яти тісто.
-
Добре втрутити ізюм.
-
Підготувати чотири форми для пасок діаметром 9 см.
-
Тісто розкласти формочками, на 1/3 обсягу, приблизно по 230-240 грамів.
-
Змоченою у воді лопаткою розрівняти тісто у формах.
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Накрити форми з рушником.
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Залишити підніматися в теплому місці, поки тісто не займе майже весь об'єм форми приблизно на 1,5 години.
-
Включити духовку та розігріти до 170 градусів.
-
Випікати паски у гарячій духовці 25-35 хвилин. Форми краще ставити на нижній рівень.
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Якщо паски надто швидко зарум'янилися, накрити їх фольгою і продовжувати випікати до готовності.
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Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою - вона повинна виходити з пасок абсолютно сухою.
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Готовій пасці дати повністю охолонути і тільки потім наносити глазур.
Нагадаєм, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сирну паску на водяній бані до Великодня.
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