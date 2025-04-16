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16.04.2025  22:01   Дмитро Колонєй

Рецепт швидкої паски з лимоном та ваніліном

Святкова страва, яка потребує мінімальних зусиль.

 
Як пише РЕДПОСТ, це рецепт паски із рідкого тіста без замісу. Це лінива пасхальна паска, так як не доведеться вимішувати тісто, але все ж таки тесту потрібен час на вистоювання. Тісто для такої паски замішувати ложкою швидко та просто. Паска виходить дуже смачною, ароматною за рахунок поєднання цедри лимона і ваніліну, а сам м'якуш не сухий, а вологий. Варто випікати у суботу напередодні свята, аби не зачерствіли. 
 

Швидка паска з лимоном та ваніліном

 

Продукти

 
  • борошно пшеничне - 350-380 г,
  • молоко - 150 мл,
  • масло вершкове - 100 г,
  • яйця - 2 шт.,
  • лимон (цедра) - 1 шт.,
  • родзинки - 150 г,
  • дріжджі сухі - 7 г (2 ч. ложки),
  • цукор - 125 г,
  • ванілін - ¼ ч. ложки,
  • сіль - ¼ ч. ложки.
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Покроковий рецепт приготування

 
  1. Борошно просіяти.
  2. Молоко підігріти приблизно до 37 градусів.
  3. У трохи тепле молоко додати дріжджі, 1 ч. ложку цукру та 2 ч. ложки борошна.
  4. Добре перемішати.
  5. Залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.
  6. Родзинки залити на 10 хвилин окропом.
  7. Злити воду.
  8. Родзинки добре просушити паперовими рушниками.
  9. За допомогою дрібної тертки зняти з лимона цедру, лише жовту частину, бо біла гірчить.
  10. Вершкове масло розтопити.
  11. Дещео  його остудити.
  12. У тепле (не гаряче!) вершкове масло додати ванілін, цукор, сіль і яйця, що залишився.
  13. Перемішати до однорідності.
  14. Поєднати опару з яєчно-олійною сумішшю
  15. Додати цедру.
  16. Перемішати до однорідності.
  17. Ввести борошно.
  18. Перемішати лопаткою. В залежності від вологості борошна і розміру яєць може знадобитися трохи більше або трохи менше борошна.
  19. Тісто накрити рушником.
  20. Залишити в теплому місці на 2-2,5 години.
  21. Згодом тісто осадити, розмішавши його лопаткою.
  22. Просушені родзинки посипати 1/3 ст.
  23. Перемішати, щоб всі родзинки покрилися борошном.
  24. Обім'яти тісто.
  25. Добре втрутити ізюм.
  26. Підготувати чотири форми для пасок діаметром 9 см.
  27. Тісто розкласти формочками, на 1/3 обсягу, приблизно по 230-240 грамів.
  28. Змоченою у воді лопаткою розрівняти тісто у формах.
  29. Накрити форми з рушником.
  30. Залишити підніматися в теплому місці, поки тісто не займе майже весь об'єм форми приблизно на 1,5 години.
  31. Включити духовку та розігріти до 170 градусів.
  32. Випікати паски у гарячій духовці 25-35 хвилин. Форми краще ставити на нижній рівень.
  33. Якщо паски надто швидко зарум'янилися, накрити їх фольгою і продовжувати випікати до готовності.
  34. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою - вона повинна виходити з пасок абсолютно сухою.
  35. Готовій пасці дати повністю охолонути і тільки потім наносити глазур.
Нагадаєм, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сирну паску на водяній бані до Великодня.
 
Тэги:  рецепт, паска, великдень, борошно, молоко, масло, яйця, лимон, цукор, сіль
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