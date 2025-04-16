16.04.2025 21:19 Дмитро Колонєй
Аферисти ошукують учасників НМТ
У Telegram з'явився шахрайський бот.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за інформацією ЦПД у телегармі діє бот, який нібито «достовірно» повідомляє дату й місце проведення національного мультипредметного тесту.
Він запитує у користувачів прізвище, ім’я, адресу та інші особисті дані. Щоб створити ілюзію довіри, в мережі також публікують фейкові відео з відгуками про «ефективність» цього сервісу.
Український центр оцінювання якості освіти застерігає учасників НМТ, їхніх батьків і вчителів не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити персональні дані у неперевірених програмах. Уся офіційна інформація — тільки в особистому кабінеті учасника тестування.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці попереджають
мешканців Харкова про шахрайську схему
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