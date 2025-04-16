16.04.2025 21:19 Дмитро Колонєй

Аферисти ошукують учасників НМТ

У Telegram з'явився шахрайський бот.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за інформацією ЦПД у телегармі діє бот, який нібито «достовірно» повідомляє дату й місце проведення національного мультипредметного тесту.

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Він запитує у користувачів прізвище, ім’я, адресу та інші особисті дані. Щоб створити ілюзію довіри, в мережі також публікують фейкові відео з відгуками про «ефективність» цього сервісу.

Український центр оцінювання якості освіти застерігає учасників НМТ, їхніх батьків і вчителів не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити персональні дані у неперевірених програмах. Уся офіційна інформація — тільки в особистому кабінеті учасника тестування.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці попереджають мешканців Харкова про шахрайську схему