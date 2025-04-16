16.04.2025 20:42 Дмитро Колонєй
Укрпошта створить власний банк
Як позначиться це на клієнтах та державному бюджеті спрогнозував генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Укрпошта створить власний банк
Як повідомляє РЕДПОСТ
, законопроєкт про фінансову інклюзію №13018д, який нещодавно отримав підтримку Верховної Ради у першому читанні, дозволить компанії створити власний банк, відомий як «поштабанк».
До запуску банківських послуг потрібно налаштувати ІТ-систему та забезпечити надання послуг в офлайн-режимі. Вже цього року планується повна цифровізація листонош, які отримають міні-комп’ютери для надання фінансових послуг у віддалених районах, де банки наразі відсутні.
Згідно з попередніми оцінками уряду, запуск «поштабанку» може допомогти зекономити державі до 5 мільярдів гривень протягом наступних 3-4 років.
Нагадаємо, що Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше.
Крім того, глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам.
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