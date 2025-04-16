16.04.2025 20:42 Дмитро Колонєй

Укрпошта створить власний банк

Як позначиться це на клієнтах та державному бюджеті спрогнозував генеральний директор компанії Ігор Смілянський.



Укрпошта створить власний банк



Як повідомляє РЕДПОСТ , законопроєкт про фінансову інклюзію №13018д, який нещодавно отримав підтримку Верховної Ради у першому читанні, дозволить компанії створити власний банк, відомий як «поштабанк».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

До запуску банківських послуг потрібно налаштувати ІТ-систему та забезпечити надання послуг в офлайн-режимі. Вже цього року планується повна цифровізація листонош, які отримають міні-комп’ютери для надання фінансових послуг у віддалених районах, де банки наразі відсутні.

Згідно з попередніми оцінками уряду, запуск «поштабанку» може допомогти зекономити державі до 5 мільярдів гривень протягом наступних 3-4 років.

Нагадаємо, що Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше.

Крім того, глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам.