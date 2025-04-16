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16.04.2025  20:42   Дмитро Колонєй

Укрпошта створить власний банк

Як позначиться це на клієнтах та державному бюджеті спрогнозував генеральний директор компанії Ігор Смілянський.


Укрпошта створить власний банк
Як повідомляє РЕДПОСТ, законопроєкт про фінансову інклюзію №13018д, який нещодавно отримав підтримку Верховної Ради у першому читанні, дозволить компанії створити власний банк, відомий як «поштабанк».
 
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До запуску банківських послуг потрібно налаштувати ІТ-систему та забезпечити надання послуг в офлайн-режимі. Вже цього року планується повна цифровізація листонош, які отримають міні-комп’ютери для надання фінансових послуг у віддалених районах, де банки наразі відсутні.
 
Згідно з попередніми оцінками уряду, запуск «поштабанку» може допомогти зекономити державі до 5 мільярдів гривень протягом наступних 3-4 років.
 
Нагадаємо, що Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше.
 
Крім того, глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам.
 
 
Тэги:  подія, пошта
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