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10.04.2025  20:46   Дмитро Колонєй

Правоохоронці попереджають мешканців Харкова про шахрайську схему

Поліцейські Харкова надали поради як уникнути поширеної афери.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські зловмисники активно використовують  месенджери WhatsApp, Viber для розсилання повідомлень з проханням підтримати дитину в конкурсі або проголосувати за якусь дитячу команду чи групу. Іноді ці повідомлення можуть надходити навіть від імені ваших знайомих, чий акаунт був зламаний.
 

Чим це загрожує

 
  • Шахраї пропонують перейти на сайт, де потрібно “авторизуватися” і проголосувати або можуть попросити сканувати QR-код, ввести свій номер телефону та одноразовий код з SMS.
  • Якщо ви виконаєте такі дії, ваш акаунт може бути зламаний, і зловмисники отримають доступ до нього.
  • Після цього вони можуть використовувати його для розсилки фішингових повідомлень, вимагати гроші або навіть читати ваші особисті повідомлення та переглядати фото і відео.
 

Як уникнути таких ситуацій:

 
  •   перевіряйте, чи дійсно повідомлення надійшло від вашого знайомого.
  •   зателефонуйте йому або задайте питання, на яке зможе дати відповідь тільки він;
  •   не переходьте за підозрілими посиланнями;
  •   не вводьте особисті дані на невідомих сайтах;
  •   налаштуйте багатофакторну автентифікацію для всіх ваших акаунтів.
 
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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