10.04.2025 20:46 Дмитро Колонєй
Правоохоронці попереджають мешканців Харкова про шахрайську схему
Поліцейські Харкова надали поради як уникнути поширеної афери.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, харківські зловмисники активно використовують месенджери WhatsApp, Viber для розсилання повідомлень з проханням підтримати дитину в конкурсі або проголосувати за якусь дитячу команду чи групу. Іноді ці повідомлення можуть надходити навіть від імені ваших знайомих, чий акаунт був зламаний.
Чим це загрожує
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Шахраї пропонують перейти на сайт, де потрібно “авторизуватися” і проголосувати або можуть попросити сканувати QR-код, ввести свій номер телефону та одноразовий код з SMS.
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Якщо ви виконаєте такі дії, ваш акаунт може бути зламаний, і зловмисники отримають доступ до нього.
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Після цього вони можуть використовувати його для розсилки фішингових повідомлень, вимагати гроші або навіть читати ваші особисті повідомлення та переглядати фото і відео.
Як уникнути таких ситуацій:
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перевіряйте, чи дійсно повідомлення надійшло від вашого знайомого.
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зателефонуйте йому або задайте питання, на яке зможе дати відповідь тільки він;
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не переходьте за підозрілими посиланнями;
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не вводьте особисті дані на невідомих сайтах;
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налаштуйте багатофакторну автентифікацію для всіх ваших акаунтів.
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