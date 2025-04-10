10.04.2025 20:19 Дмитро Колонєй
Машиністка Харківського метрополітену стала героєм спецпроєкту відомого журналу
Співробітниця Харківської підземки потрапила на сторінки Vogue.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, машиністка КП «Харківський метрополітен» Анастасія Мазуркова стала однією з п’яти героїнь спецпроекту «Вітер змін» від журналу Vogue Ukraine.
Героїні Vogue Ukraine опановують професії, які донедавна вважалися недоступними — і власним прикладом показують, як долати гендерні стереотипи:
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Олеся Голуб працює в доменному цеху на металургійному комбінаті.
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Тетяна Мордач стала водолазкою-саперкою.
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Леся Ганжа, операторка дронів, уже четвертий рік воює на Сході.
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Вікторія Петрущак, фахівчиня з художнього ткацтва, навчилася збирати дрони, спеціалістка з транспортних технологій
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Оксана Петловнюк стала трактористкою.
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