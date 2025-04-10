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10.04.2025  20:19   Дмитро Колонєй

Машиністка Харківського метрополітену стала героєм спецпроєкту відомого журналу

Співробітниця Харківської підземки потрапила на сторінки Vogue.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, машиністка КП «Харківський метрополітен» Анастасія Мазуркова стала однією з п’яти героїнь спецпроекту «Вітер змін»  від журналу Vogue Ukraine.
 
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Героїні Vogue Ukraine опановують професії, які донедавна вважалися недоступними — і власним прикладом показують, як долати гендерні стереотипи:
 
  • Олеся Голуб працює в доменному цеху на металургійному комбінаті.
  • Тетяна Мордач стала водолазкою-саперкою.
  • Леся Ганжа, операторка дронів, уже четвертий рік воює на Сході.
  • Вікторія Петрущак, фахівчиня з художнього ткацтва, навчилася збирати дрони, спеціалістка з транспортних технологій
  • Оксана Петловнюк стала трактористкою.

 

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