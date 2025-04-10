10.04.2025 21:29 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть біглого посадовця окупаційного уряду

Чим займався прихильник окупанті в з'ясували правоохоронці Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 58-річний громадянин РФ, акушер-гінеколог, який до повномасштабного вторгнення працював міністром охорони здоров'я республіки Північна Осетія в РФ

приїхав будувати кар’єру на тимчасово захоплених територіях Харківщини в 2022 році:

обійняв посаду «руководителя управления здравоохранения ВГА Харьковской области».

перед деокупацією обвинувачений повернувся до країни-агресорки і став регулярно давати інтерв’ю кремлівським пропагандистам. Свідомо перекручуючи факти, з метою створення картинки, необхідної російським «журналістам», чоловік розповсюджував фейки.

звинувачував українську владу в тому, що вона організовує розстріл мирних громадян, які нібито намагаються евакуюватись до РФ

вихваляв «волонтерів», які начебто допомагають переселенцям.

дякував політичним діячам держави-агресорки, працюючи на створення позитивного іміджу РФ. Інтервʼю з обвинуваченим були опубліковані на інформаційних ресурсах, підконтрольних російському пропагандисту Олександру Малькевичу, зокрема на телеканалі «ВТВ Плюс», російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах.

у період з кінця 2022 року по травень 2023 року в якості «министра здравоохранения ВГА Харьковской области», перебуваючи в м. Білгород, обвинувачений взяв участь у низці заходів, зокрема конференцій та прийомів громадян, під час яких розповідав про тонкощі оформлення інвалідності «вимушеним переселенцям» з Харківщини.

Фігуранта оголошено у розшук. Його судитимуть заочно в Київському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України викрила ще одну прихильницю інтервентів, яка добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини Харківської області.