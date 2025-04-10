10.04.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Ароматна ванільна шарлотка із грушею
Відмінний рецепт, коли хочеться чогось легкого і не надмірно солодкого.
Як пише РЕДПОСТ
, повітряне тісто, насичений ванільний аромат та соковиті шматочки груші роблять цей десерт ідеальним для затишного домашнього чаювання.
Вінільна шарлотка із грушею
Продукти
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3 яйця
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1 склянка цукру
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1 ч. л. розпушувача
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1 склянка борошна
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0,5 ч.л. ваніліну (можна замінити ванільним цукром або есенцією)
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4 стиглі груші
Покроковий рецепт приготування:
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У глибокій мисці збити яйця з цукром та ваніліном до пишної світлої маси за допомогою міксера (3-5 хвилин).
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Просіяти борошно.
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Поступово всипати борошно, що просіює, і розпушувач, продовжуючи перемішувати до однорідного тіста без грудок.
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Очистити груші від шкірки та серцевини.
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Нарізати часточками чи кубиками.
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Акуратно втрутити їх у тісто ложкою.
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Перелити тісто у форму, змащену олією чи вистелену пергаментом.
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Випікати в розігрітій до 180 ° C духовці близько 45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою вона повинна виходити сухою.
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Готову шарлотку трохи остудити.
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Посипати цукровою пудрою за бажанням.
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Подати з чаєм чи кавою.
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