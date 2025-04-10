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10.04.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Ароматна ванільна шарлотка із грушею

Відмінний рецепт, коли хочеться чогось легкого і не надмірно солодкого.

Як приготувати ванільну шарлотку із грушею
 
Як пише РЕДПОСТ, повітряне тісто, насичений ванільний аромат та соковиті шматочки груші роблять цей десерт ідеальним для затишного домашнього чаювання.
 

Вінільна шарлотка із грушею

 

Продукти

 
  • 3 яйця
  • 1 склянка цукру
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1 склянка борошна
  • 0,5 ч.л. ваніліну (можна замінити ванільним цукром або есенцією)
  • 4 стиглі груші
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. У глибокій мисці збити яйця з цукром та ваніліном до пишної світлої маси за допомогою міксера (3-5 хвилин).
  2. Просіяти борошно.
  3. Поступово всипати борошно, що просіює, і розпушувач, продовжуючи перемішувати до однорідного тіста без грудок.
  4. Очистити груші від шкірки та серцевини.
  5. Нарізати часточками чи кубиками.
  6. Акуратно втрутити їх у тісто ложкою.
  7. Перелити тісто у форму, змащену олією чи вистелену пергаментом.
  8. Випікати в розігрітій до 180 ° C духовці близько 45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою вона повинна виходити сухою.
  9. Готову шарлотку трохи остудити.
  10. Посипати цукровою пудрою за бажанням.
  11. Подати з чаєм чи кавою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ситний мінтай у лаваші.
 
Тэги:  рецепт, десерт, шарлотка, борошно, яйца, цукор, груші
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