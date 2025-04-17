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17.04.2025  08:54   Рита Парфенова

На Харківщині та Куп’янщині відбили сім штурмів ворога за добу

Російські війська безуспішно атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Западного та ще чотирьох сіл на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом минулої доби російські війська двічі намагалися прорватися в районі Вовчанська та села Западне на Харківському напрямку.
 
На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою — тут зафіксовано п’ять спроб штурму. Бої точилися поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове, а також у напрямку Петропавлівки.
 
генштаб зсу мапа
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 16 квітня російські війська здійснили серію обстрілів по Харківщині: застосовували ракети, дрони-камікадзе, FPV-дрони та реактивну артилерію.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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