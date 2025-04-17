17.04.2025 08:54 Рита Парфенова

На Харківщині та Куп’янщині відбили сім штурмів ворога за добу

Російські війська безуспішно атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Западного та ще чотирьох сіл на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби російські війська двічі намагалися прорватися в районі Вовчанська та села Западне на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою — тут зафіксовано п’ять спроб штурму. Бої точилися поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове, а також у напрямку Петропавлівки.

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