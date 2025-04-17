Відключення гарячої води у Харкові: місто готується до нового опалювального сезона

У зв'язку з початком ремонтної кампанії КП «Харківські теплові мережі» тимчасово зупинило гаряче водопостачання в низці будинків Київського, Салтівського та Слобідського районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 15 квітня 2025 року КП «Харківські теплові мережі» розпочало підготовку до опалювального сезону, зосередивши зусилля на основних магістральних мережах трьох філій: Салтівської, Київської та Слобідської.
У зв'язку з проведенням сопресування та дефектування тепломагістралей, тимчасово припинено гаряче водопостачання:
Підприємство зазначає, що у разі завершення робіт раніше запланованого терміну, постачання гарячої води буде відновлено раніше.
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