29.05.2025 20:11 Мирон Зелений

У Слобідському районі Харкова тривають роботи по заміні трубопроводу (фото)

У Слобідському районі Харкова тривають роботи по заміні трубопроводу діаметром 800 мм. Тепловики перекладають кілометр зношених труб, що більше не могли витримувати навантаження.



Фото: Василь Голосний /



"Ця ділянка магістралі введена в експлуатацію у 1962-му році. За останній час на ній було багато дефектів. Міняється більше 1000 метрів трубопроводу. Ця ділянка магістралі є основною артерією теплопостачання до значної кількості осель у п’яти районах Харкова - це Шевченківський, Новобаварський, Слобідський, Основʼянський, Салтівський райони. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "Ця ділянка магістралі введена в експлуатацію у 1962-му році. За останній час на ній було багато дефектів. Міняється більше 1000 метрів трубопроводу. Ця ділянка магістралі є основною артерією теплопостачання до значної кількості осель у п’яти районах Харкова - це Шевченківський, Новобаварський, Слобідський, Основʼянський, Салтівський райони.

Замінюються металеві труби зі звичайною ізоляцією зі скловати на попередньо ізольовані труби ППУ, від яких ефект теплозбереження значно більший" - розповідає Станіслав Заболоцький, начальник Слобідської філії КП«ХТМ».

Після завершення заміни трубопроводу на цю територію чекають роботи з благоустрою. Комунальники обіцяють засипати траншеї, привести до ладу зелені зони та відновити асфальтне покриття.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея