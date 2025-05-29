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29.05.2025  20:11   Мирон Зелений

У Слобідському районі Харкова тривають роботи по заміні трубопроводу (фото)

У Слобідському районі Харкова тривають роботи по заміні трубопроводу діаметром 800 мм. Тепловики перекладають кілометр зношених труб, що більше не могли витримувати навантаження.

Харків, ХТМ, ремонт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Ця ділянка магістралі введена в експлуатацію у 1962-му році. За останній час на ній було багато дефектів. Міняється більше 1000 метрів трубопроводу. Ця ділянка магістралі є основною артерією теплопостачання до значної кількості осель у п’яти районах Харкова - це Шевченківський, Новобаварський, Слобідський, Основʼянський, Салтівський райони.
 
Замінюються металеві труби зі звичайною ізоляцією зі скловати на попередньо ізольовані труби ППУ, від яких ефект теплозбереження значно більший" - розповідає Станіслав Заболоцький, начальник Слобідської філії КП«ХТМ».
 
Після завершення заміни трубопроводу на цю територію чекають роботи з благоустрою. Комунальники обіцяють засипати траншеї, привести до ладу зелені зони та відновити асфальтне покриття. 

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Тэги:  харків, ремонт, хтм, тепло
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