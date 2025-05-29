У Слобідському районі Харкова тривають роботи по заміні трубопроводу (фото)

У Слобідському районі Харкова тривають роботи по заміні трубопроводу діаметром 800 мм. Тепловики перекладають кілометр зношених труб, що більше не могли витримувати навантаження.
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Сьогодні гороскоп обіцяє надзвичайну ясність думок і творчий підйом. Скористайтеся цим, щоб реалізувати сміливі ідеї, проте уникайте дратівливості до тих, хто, на вашу думку, чинить тиск.
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