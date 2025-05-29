    
Главная Новини Харкова Армія Червоний Хрест отримав сотні тисяч звернень щодо зниклих безвісті українських воїнів
29.05.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Червоний Хрест отримав сотні тисяч звернень щодо зниклих безвісті українських воїнів

Розшукуються сотні тисяч безвісті зниклих українських воїнів.


Червоний Хрест отримав сотні тисяч звернень щодо зниклих безвісті українських воїнів

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на квітень, Червоний Хрест отримав 400 тис. звернень від українських сімей, які шукають своїх близьких зниклих безвісти.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав, що завершено третій етап обміну в форматі 1000 на 1000, а у Харкові та інших містах відкрилися Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти

Тэги:  пошук, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Надзвичайні події Під Харковом зник безвісті літінй чоловік 22.05 Надзвичайні події Біля супермаркету у Харкові зник безвісті мешканець передмістя зі шрамом на руці 30.04 Надзвичайні події На Харківщині розшукували 16-річну дівчину, яка зникла з квартири, залишивши телефон
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 