Червоний Хрест отримав сотні тисяч звернень щодо зниклих безвісті українських воїнів

Розшукуються сотні тисяч безвісті зниклих українських воїнів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на квітень, Червоний Хрест отримав 400 тис. звернень від українських сімей, які шукають своїх близьких зниклих безвісти.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав, що завершено третій етап обміну в форматі 1000 на 1000, а у Харкові та інших містах відкрилися Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти
Комментариев: 0
Сьогодні гороскоп обіцяє надзвичайну ясність думок і творчий підйом. Скористайтеся цим, щоб реалізувати сміливі ідеї, проте уникайте дратівливості до тих, хто, на вашу думку, чинить тиск.
У Харкові впродовж дня зберігатиметься похмура погода, а вранці прогнозується дощ.
Сьогодні християни відзначають одне з найбільших свят – Вознесіння Господнє, яке припадає на сороковий день після Великодня.
влажность:
давление:
ветер: