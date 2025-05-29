29.05.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Червоний Хрест отримав сотні тисяч звернень щодо зниклих безвісті українських воїнів

Розшукуються сотні тисяч безвісті зниклих українських воїнів.



Червоний Хрест отримав сотні тисяч звернень щодо зниклих безвісті українських воїнів



Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на квітень, Червоний Хрест отримав 400 тис. звернень від українських сімей, які шукають своїх близьких зниклих безвісти.

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Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав, що завершено третій етап обміну в форматі 1000 на 1000, а у Харкові та інших містах відкрилися Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти