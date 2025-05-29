29.05.2025 19:33 Дмитро Колонєй
Харків і Львів реалізували перші спільні проєкти у сфері культури та мистецької освіти
Ініціативи Харкова і Львова відбуваються у рамках проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, пройшли перші спільні ініціативи Харкова ті Львова.
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З 21 по 24 травня 2025 року Львівській школі мистецтв №10 відбулися спільні освітні заходи учнів і викладачів харківських та львівських мистецьких шкіл. Харків представляли учні та педагоги Дитячої школи мистецтв №7 і Дитячої музичної школи №12 ім. К. Шульженко. Вони взяли участь у заняттях, концертах, майстер-класах, семінарах тощо. Кульмінацією став спільний концерт.
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23 травня 2025 року в межах проєкту «Творча молодь: Харків-Львів-Харків» у Львові відкрили виставку художніх робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Рєпіна та Львівської дитячої художньої школи ім. О. Новаківського. В експозиції представлено понад 100 дитячих робіт у різних техніках і стилях, які відображають особливості мистецтва Сходу і Заходу України. Виставка триватиме до 15 червня, а 21 серпня вона буде презентована в Харкові до Дня міста та Дня Незалежності України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські учні перемогли
на Міжнародному фестивалі-конкурсі.
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