29.05.2025 19:23

Цифрова рентгенографія: показання та переваги

Щоб якісно просканувати тіло та отримати рентгенівське зображення кісток та органів, застосовують такий метод променевого дослідження, як цифрова рентгенографія. Зробивши рентген в Оксфорд Медікал, ви матимете змогу отримати знімки високої чіткості за мінімального променевого навантаження завдяки використанню сучасної рентгенографічної системи Multix Select DR.

Показання до проведення цифрової рентгенографії

Використання цифрового рентгенівського апарата допомагає досягати високої діагностичної точності, тобто захворювання можна виявити на ранніх стадіях розвитку. Дослідження виконується за наявності таких показань:

виявлення сторонніх тіл у шлунку або органах дихання;

підтвердження ураження органу (запалення, перелом тощо);

ідентифікація уражень бронхів, легень, серця та інших органів;

підозра на пухлину;

визначення переломів, вивихів, тріщин кісток, зміщень, руйнування міжхребцевих дисків;

діагностика вад розвитку органу, дегенеративно-дистрофічних змін.

Також за допомогою рентгенографії контролюють ефективність застосованої терапії.

Переваги цифрової рентгенографії

Якщо порівнювати цифрову рентгенографію зі звичайною, можна відзначити численні переваги. Ця процедура є неінвазивною, безпечною та безболісною, а пацієнт отримує невелике променеве навантаження. Зображення виходить високої якості, сама маніпуляція займає мінімальний час, що дає змогу отримати результат дуже швидко та без зайвих очікувань.

Додатково дані дослідження легко експортуються на зовнішні носії з можливістю архівування для подальшого аналізу. Особливо важливою є зручність проведення цифрової рентгенографії в маленьких пацієнтів: час опромінення значно коротший, тож навіть якщо дитина рухається, знімок залишається чітким і якісним.

Таким чином, цифрова рентгенографія — це безпечна й надзвичайно ефективна діагностична процедура з багатьма перевагами перед стандартною. Ви можете пройти дослідження у клініці Оксфорд Медікал на сучасному обладнанні з професійним підходом.