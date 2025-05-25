303 українських військових повернулися з полону (фото)

Завершено третій етап обміну в форматі 1000 на 1000. Додому повернулись бійці ЗСУ, НГУ, прикордонної та транспортної служб.
У межах третього етапу обміну полоненими між Україною та Росією з ворожого полону повернулися 303 українські захисники. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає РЕДПОСТ
«Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000 завершено. Сьогодні додому повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту», – зазначив глава держави.
За його словами, цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час перемовин у Туреччині. Президент подякував команді, яка працювала над реалізацією обміну, та наголосив: Україна продовжуватиме боротьбу за звільнення кожного полоненого.
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