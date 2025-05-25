    
Главная Новини Харкова Армія 303 українських військових повернулися з полону (фото)
25.05.2025  16:21   Рита Парфенова

303 українських військових повернулися з полону (фото)

Завершено третій етап обміну в форматі 1000 на 1000. Додому повернулись бійці ЗСУ, НГУ, прикордонної та транспортної служб.

Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000

У межах третього етапу обміну полоненими між Україною та Росією з ворожого полону повернулися 303 українські захисники. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає РЕДПОСТ

«Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000 завершено. Сьогодні додому повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту», – зазначив глава держави.

Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000

За його словами, цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час перемовин у Туреччині. Президент подякував команді, яка працювала над реалізацією обміну, та наголосив: Україна продовжуватиме боротьбу за звільнення кожного полоненого.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
Україна повернула з полону ще 303 військових у межах обміну 1000 на 1000
 
 
Тэги:  обмін, армія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.03 Армія До дому з полону повернулися захисники Харківщини 08.02 Армія Додому з полону повернулося 100 українських захисників 01.09 Суспільство Мешканці Харкова ще можуть обміняти монети та банкноти зразка до 2003 року
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 