На Харківщині триває бій поблизу Вовчанська – зведення з фронту

Російські війська здійснили щонайменше чотири атаки на позиції українських захисників у районі Вовчанська, Строївки, Красного Першого та Нової Кругляківки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку протягом доби російські війська тричі атакували позиції українських сил поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Красне Перше. За інформацією з оперативного зведення, наразі триває одне бойове зіткнення.
Крім того, на Куп’янському напрямку зафіксовано ще одну атаку ворога – поблизу села Нова Кругляківка.
Сили оборони України тримають позиції та дають відсіч російським військам.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили десять спроб прориву української оборони на Харківському та Куп’янському напрямках.
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