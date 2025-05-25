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25.05.2025  08:24   Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 10 атак ворога за добу

Протягом минулої доби російські війська здійснили десять спроб прориву української оборони на Харківському та Куп’янському напрямках.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом останньої доби противник п’ять разів намагався прорвати оборону українських військ. Атаки фіксувалися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.

Ще п’ять штурмів загарбники здійснили на Куп’янському напрямку. Там бойові дії точилися в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Усі спроби просування ворога були відбиті українськими захисниками.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 25 травня Харків зазнав удару ворожих безпілотників. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах міста, є поранені, серед них – дитина.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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