Уночі Харків атакували дрони – троє поранених, серед них дитина

Проти ночі 25 травня Харків зазнав удару ворожих безпілотників. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах міста, є поранені, серед них – дитина.
Близько 1:30 ночі 25 травня Харків зазнав удару ворожих БпЛА. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За попередніми даними, вибухи пролунали в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах.
В Основ’янському районі було пошкоджено цивільне підприємство.
У Шевченківському районі дрон влучив в офісну будівлю, також пошкоджено вікна в кількох багатоповерхівках. Кількість постраждалих у Шевченківському районі становить щонайменше три людини. Серед поранених – дитина, яка отримала травми від уламків скла. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці працюють рятувальні та комунальні служби.
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Цей день сприятливий для рішучих дій, але не для дипломатичних розмов чи складних тем. Якщо планували важливий крок у стосунках – дійте, головне бути щирими й обережними.
У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .
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