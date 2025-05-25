25.05.2025 08:04 Рита Парфенова

Уночі Харків атакували дрони – троє поранених, серед них дитина

Проти ночі 25 травня Харків зазнав удару ворожих безпілотників. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах міста, є поранені, серед них – дитина.



Фото з відкритих джерел

Близько 1:30 ночі 25 травня Харків зазнав удару ворожих БпЛА. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За попередніми даними, вибухи пролунали в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

В Основ’янському районі було пошкоджено цивільне підприємство.

У Шевченківському районі дрон влучив в офісну будівлю, також пошкоджено вікна в кількох багатоповерхівках. Кількість постраждалих у Шевченківському районі становить щонайменше три людини. Серед поранених – дитина, яка отримала травми від уламків скла. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці працюють рятувальні та комунальні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 травня близько 17:05 у селищі Козача Лопань ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Загинула жінка, якій тоого ж дня виповнилося 63 роки.