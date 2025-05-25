25.05.2025 07:30 Рита Парфенова

25 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .

Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість доступу до безпечної, якісної та своєчасної хірургічної допомоги для всіх. Ініціаторами стали міжнародні організації охорони здоров’я, зокрема InciSioN і Lifebox. Цього дня привертається увага до проблем нестачі кваліфікованих хірургів, обладнання та умов у багатьох країнах світу, де своєчасне втручання може врятувати життя. Всесвітній день хірургії нагадує про ключову роль хірургії у збереженні здоров’я й закликає до глобальної солідарності задля покращення медичних послуг.

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Харків – тодішня столиця України – у 20-х роках минулого століття був двигуном прогресу для всієї країни.



25 травня 1924 року у Харкові було відкрито перші регулярні пасажирські авіарейси.







Історія цивільної авіації України бере свій початок у нашому місті. Саме у Харкові 26 березня 1923 року було засновано акціонерне товариство «Укрповітряшлях», одним із завдань якого була організація регулярних авіарейсів.



25 травня 1924 року було відкрито перші регулярні пасажирські лінії «Укрповітряшляху»: Харків-Полтава-Київ та Харків-Кіровоград-Одеса. Ґрунтова злітно-посадкова смуга знаходилася на північній околиці міста за міським парком, у Сокільниках – там, де зараз розташовується авіазавод. 1928 року з Харкова почали виконуватись перші міжнародні рейси за маршрутом Харків-Тегеран.

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Ідея присвятити 25 травня зниклим дітям народилася в Америці. Установа Міжнародного дня зниклих дітей стала спробою привернути увагу світової громадськості до проблеми зникнення неповнолітніх, проблеми захищеності дітей від викрадень, важких життєвих ситуацій та протиправної експлуатації.



25 травня 1979 року дорогою додому зник американський шестирічний школяр Евіан Пейтс, його шукали всім світом, але пошуки не мали успіху. Через чотири роки після цієї події президент США Рональд Рейган оголосив 25 травня Національним днем зниклих дітей, а ще через рік, 1984-го, було засновано Національний центр пошуку зниклих та експлуатованих дітей.



Незабаром цю ініціативу підтримали і в низці європейських країн, і в 1997 році було створено Міжнародний центр пошуку зниклих та експлуатованих дітей. Саме з його ініціативи у 2010 році і було започатковано Міжнародний День зниклих дітей та встановлено його дату – 25 травня.



Символом дня є зображення синьої незабудки, а 25 травня, у Міжнародний день пошуку зниклих дітей, волонтери будуть роздавати сині стрічки – на знак того, що тисячі людей у всьому світі пам'ятають про зниклих і поки що не знайдених малюків і хочуть, щоб вони повернулися додому.



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2009 року Європейська тироїдна асоціація запропонувала відзначати 25 травня Всесвітній день щитовидної залози. Цю ініціативу підтримали й інші лікарські спільноти подібної спрямованості, які працюють в Азії, Північній та Латинській Америці.



Згідно з медичною статистикою, на різні проблеми в роботі щитовидної залози страждає до третини всього населення планети. Вузлові освіти виявляються у 30 відсотків дорослих, зоб (збільшення залози внаслідок дефіциту йоду) – у 10–30 відсотків.



Тим часом більшість захворювань цього важливого органу («щитовидка» виробляє гормони, що беруть участь у регуляції обміну речовин і зростання клітин) на сьогоднішній день вважаються виліковними. Щодо захворювань, викликаних дефіцитом йоду, то їх цілком можна запобігати – наприклад, за допомогою програм загального йодування харчової солі, яка діє у багатьох країнах світу.



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25 травня 1963 року на 1-й конференції урядів африканських країн в Аддіс-Абебі (Ефіопія) було створено міждержавну Організацію африканської єдності (ОАЄ). Цей день, коли було підписано її статут тридцятьма африканськими країнами, за рішенням ООН, щорічно відзначається як День визволення Африки.



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А ще 25 травня відзначається чудове свято – День рушника. Він присвячений пам'яті відомого британського письменника, автора гумористичних фантастичних творів Дугласа Адамса. У своєму романі «Автостопом по галактиці» Адамс описав рушник як незамінну для автостопника річ. Вперше цей день відзначався 2001 року, за два тижні після його смерті 11 травня. Цього дня шанувальники його творчості носять із собою рушник.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять Третього віднайдення глави Івана Предтечі.



Наші предки вірили, що сон, який наснився в ніч проти 25 травня, збудеться протягом шести місяців. Він завжди вважався віщим.



Що не можна робити:

залишати на ніч немитий посуд;

робити ввечері грошові розрахунки;

розповідати про сон, який приснився в ніч проти 25 травня.

За Юліанським календарем, 25 травня православна церква вшановує пам’ять святих Єпифанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського.

Зазвичай до цього дня зацвітає горобина, яку в народі вважають захисницею від вогню та пожеж. За традицією, 25 травня зривали горобину і ставили у вазу.

Вважалося, що довше вона простоїть, тим довше домочадцям сприєтиме удача.

Що не можна робити 25 травня

ходити у гості;

дівчатам без пари носити одяг темних тонів.

Також цього дня

У 5493 до н. е. було створено світ. Хоча це все ж таки умовна дата, від якої вела літочислення олександрійська хронологія.



996 – у Києві освячено першу на Русі кам'яну церкву в ім'я Пресвятої Богородиці, знамениту Десятинну церкву.



1709 – російський загін полковника Яковлєва зруйнував Запорізьку Січ за перехід частини запорізьких козаків на бік Мазепи. Але 1734 року на місці Старої Січі було створено Нову Січ.



1926 – у Парижі Самуїлом Шварцбардом, уродженцем міста Ізмаїл, убито голову Директорії Української Народної Республіки Симона Петлюру. Згідно з деякими джерелами, вбивця був анархістом, особисто знайомим із Нестором Махном, з яким напередодні вбивства Петлюри він спробував поділитися своїми планами. За спогадами самого Махна, той спробував відмовити Шварцбарда від вбивства і навіть попередити Петлюру, але марно. Пізніше Нестор Махно погодився виступити на суді у справі Шварцбарда та свідчити на користь Петлюри, заперечуючи, зокрема, антисемітизм українського лідера.



1939 – народився сер Йєн МакКеллен, британський актор, визнаний майстер шекспірівського репертуару. Втім, звичайному глядачеві він більше відомий як маг Гендальф із «Володаря кілець» або мутант Магнето із «Людей Х».



1948 – народився Клаус Майне, вокаліст «Scorpions».



1963 – народився Майк Майєрс, канадський актор, комік, сценарист та продюсер фільмів. Остін Пауерс, коротше.



1976 – народився Кілліан Мерфі, ірландський актор («гострі козирки», «28 днів по тому», «На краю», «Ад»).



1977 – у кінотеатрах розпочався показ фільму «Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія», який став першим за розмірами касових зборів. А рівно через 6 років на екрани США вийшов фільм «Зоряні війни. Епізод VI: Повернення Джеда».



1979 – народилася Маша Єфросиніна, українська телеведуча.



1996 – у Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований 1919 року.



2001 – у Сан-Франциско з'явився зовсім новий вид палива для автомобілів – фруктовий бензин, який є абсолютно новим видом палива – біодизельний.



2014 – Петра Порошенка обрано Президентом України.



2020 – в Міннеаполісі (США) при затриманні було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Іван, Інокентій.

за Юліанським календарем: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Пилип, Семен, Теодор, Федір, Ян.