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24.05.2025  19:20   Віталій Хіневич

Обстріл Козачої Лопані: загиблій сьогодні виповнилося 63 роки

24 травня близько 17:05 у селищі Козача Лопань ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через окупантів загинула жінка, яка проживала у цьому помешканні. Сьогодні їй виповнилося 63 роки — у загиблої був день народження.
 
Точний тип БпЛА встановлюється.
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ДСНС показали кадри ліквідації наслідків обстрілу Куп'янського району.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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