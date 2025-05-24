24.05.2025 19:20 Віталій Хіневич

Обстріл Козачої Лопані: загиблій сьогодні виповнилося 63 роки

24 травня близько 17:05 у селищі Козача Лопань ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Через окупантів загинула жінка, яка проживала у цьому помешканні. Сьогодні їй виповнилося 63 роки — у загиблої був день народження.

Точний тип БпЛА встановлюється.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ДСНС показали кадри ліквідації наслідків обстрілу Куп'янського району.