ДСНС показали кадри ліквідації наслідків обстрілу Куп'янського району

23 травня близько 16:00 23 травня ворожа авіація скинула 3 керовані бомби на село Вільхуватка Куп'янського району, спричинивши руйнацію однієї та пошкодження ще двох приватних осель.
Комментариев: 0
Зірки схиляють до втечі від реальності – захочеться відкласти справи й зайнятися чимось приємним. Прогулянки, спілкування, мрії чи шопінг сьогодні принесуть радість, хоч і не особливо продуктивні.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без суттєвих опадів.
День слов’янської писемності та культури відзначається щороку 24 травня.
влажность:
давление:
ветер: