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24.05.2025  10:50   

ДСНС показали кадри ліквідації наслідків обстрілу Куп'янського району

23 травня близько 16:00 23 травня ворожа авіація скинула 3 керовані бомби на село Вільхуватка Куп'янського району, спричинивши руйнацію однієї та пошкодження ще двох приватних осель.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На місці зруйнованого будинку виникла пожежа.
 
 
Горіли уламки будівельних конструкцій на площі 50 м кв. 
 
 
Внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка, ще 2 жінки отримали поранення. Тіло загиблої деблокували з-під завалів рятувальники ДСНС.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 травня близько 9:35 збройні сили рф завдали авіаційного удару по місто Купʼянськ.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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