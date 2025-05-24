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24.05.2025  11:44   Мирон Зелений

У харківській галереї імені Генріха Семирадського відкрито нову художню виставку (фото)

У художній галереї імені Генріха Семирадського розпочала роботу виставка живопису харківського художника Георгія Бережного.



Юрист за освітою, Георгій Бережний з юності захоплювався живописом. Він самостійно опановував ази майстерності, копіюючи роботи професійних художників.
 
За життя Георгій Бережний написав понад 7000 живописних полотен у різних жанрах: пейзажі, портрети, натюрморти.
 
На виставці представлені роботи, створені ним за останніх кілька років, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Роботи Г. Бережного знаходяться в музеях та часних колекціях Канади, Франції, Германії, США, Австралії.
 
Виставка триватиме до 5 червня 2025 року за адресою: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, художня галерея імені Генріха Семирадського (вхід з боку Держпрому).
 
Розклад роботи експозиції: вівторок — субота з 12:00 до 18:00. Вхід вільний.

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Тэги:  харків, виставка
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