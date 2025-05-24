    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині піротехніки продовжують очищати землю від небезпечних предметів
24.05.2025  12:00   Віталій Хіневич

На Харківщині піротехніки продовжують очищати землю від небезпечних предметів

У Балаклійській громаді Харківщини триває розмінування сільськогосподарських угідь.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Піротехніки ДСНС працюють, щоби фермери могли безпечно повертатися до роботи на землі, яка довгий час залишалась небезпечною через війну.
 
Задля підвищення ефективності та зменшення ризиків для особового складу сапери використовують машину механізованого розмінування Digger. Ця сучасна техніка швейцарського виробництва дозволяє оперативно очищати великі площі, мінімізуючи загрози для людей.
 
 
Digger оснащений потужним фрезерним пристроєм, здатним знищувати вибухонебезпечні предмети ще до їхнього можливого контакту з людиною. Управління машиною здійснюється дистанційно, що суттєво знижує ризики для піротехніків.
 
 
Завдяки таким технологіям та відданості фахівців ДСНС, на Харківщині поступово повертається безпечне життя, а фермери знову можуть обробляти свою землю. Кожен розмінований гектар — це ще один крок до миру та відбудови українського села.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Надзвичайні події Рятувальники евакуювали з правобережжя Куп’янщини 6 цивільних людей 24.05 Надзвичайні події У Харківській області п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських 23.05 Надзвичайні події У Харкові врятували пораненого пса
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 