24.05.2025 12:00 Віталій Хіневич

На Харківщині піротехніки продовжують очищати землю від небезпечних предметів

У Балаклійській громаді Харківщини триває розмінування сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Піротехніки ДСНС працюють, щоби фермери могли безпечно повертатися до роботи на землі, яка довгий час залишалась небезпечною через війну.

Задля підвищення ефективності та зменшення ризиків для особового складу сапери використовують машину механізованого розмінування Digger. Ця сучасна техніка швейцарського виробництва дозволяє оперативно очищати великі площі, мінімізуючи загрози для людей.

Digger оснащений потужним фрезерним пристроєм, здатним знищувати вибухонебезпечні предмети ще до їхнього можливого контакту з людиною. Управління машиною здійснюється дистанційно, що суттєво знижує ризики для піротехніків.

Завдяки таким технологіям та відданості фахівців ДСНС, на Харківщині поступово повертається безпечне життя, а фермери знову можуть обробляти свою землю. Кожен розмінований гектар — це ще один крок до миру та відбудови українського села.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківщини.