    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківщини
24.05.2025  09:15   Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби з 23 по 24 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 16:00 російські війська завдали ударів касетними боєприпасами з РСЗВ по м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула, 2 постраждали. За різними адресами виникли 2 пожежі. На території одного з приватних домоволодінь горіли домашні речі в літній кухні на площі 5 м кв., пошкоджено скління вікон 3 приватних будинків.
 
За іншою локацією сталось загоряння покрівлі складської будівлі приватного підприємства на площі 600 м кв. До ліквідації наслідків російського терору залучались 28 рятувальників та 8 одиниць техніки.
 
Приблизно в цей же час ворожа авіація скинула 3 керовані бомби на село Вільхуватка Куп'янського району, спричинивши руйнацію однієї та пошкодження ще двох приватних осель. На місці зруйнованого будинку виникла пожежа. Горіли уламки будівельних конструкцій на площі 50 м кв. Внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка, ще 2 жінки отримали поранення. Тіло загиблої деблокували з-під завалів рятувальники ДСНС.
 
Вранці 24 травня ворог здійснив комбіновану ракетно-дронову атаку м. Ізюм. Сталась пожежа на площі 100 м кв. Пошкоджені 4 приватних будинки та будівля медичної установи. За попередніми даними постраждалих немає.
 
Під час ліквідації однієї з побутових пожеж врятовано 3 людей, внаслідок іншої 2 людини постраждали.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Купʼянщині дрони-камікадзе рф зруйнували адмінбудівлю та підприємство – прокуратура розслідує воєнний злочин.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Надзвичайні події ДСНС показали кадри ліквідації наслідків обстрілу Куп'янського району 24.05 Надзвичайні події Минулої доби ворог обстріляв 6 населених пунктів Харківської області 23.05 Надзвичайні події У прокуратурі повідомили подробиці про ранковий обстріл Куп'янська
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 