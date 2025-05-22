22.05.2025 13:24 Рита Парфенова

На Купʼянщині дрони-камікадзе рф зруйнували адмінбудівлю та підприємство – прокуратура розслідує воєнний злочин

У селищі Великмй Бурлук внаслідок ударів двох БпЛА пошкоджено цивільні об’єкти. Постраждалих немає, триває слідство.

У ніч на 22 травня російські військові атакували селище Великий Бурлук Купʼянського району двома ударними безпілотниками типу «Герань-2».

Внаслідок ударів зруйновано адміністративну будівлю та приміщення цивільного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Факт ворожої атаки зафіксовано правоохоронцями. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії для документування злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок удару російських ударних БпЛА сталася масштабна пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі.