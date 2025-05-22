На Купʼянщині дрони-камікадзе рф зруйнували адмінбудівлю та підприємство – прокуратура розслідує воєнний злочин

У селищі Великмй Бурлук внаслідок ударів двох БпЛА пошкоджено цивільні об’єкти. Постраждалих немає, триває слідство.
Внаслідок ударів зруйновано адміністративну будівлю та приміщення цивільного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Факт ворожої атаки зафіксовано правоохоронцями. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії для документування злочину та притягнення винних до відповідальності.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок удару російських ударних БпЛА сталася масштабна пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі.
Комментариев: 0
День ідеальний для розумової праці та підвищеної продуктивності. Варто записати свої ідеї й зайнятися фінансами – шопінг цього дня буде розсудливим і обдуманим.
Ранок у Харкові почнеться безхмарно, і така погода протримається до самого вечора. За прогнозами синоптиків, протягом дня небо залишатиметься ясним.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
влажность:
давление:
ветер: