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22.05.2025  13:24   Рита Парфенова

На Купʼянщині дрони-камікадзе рф зруйнували адмінбудівлю та підприємство – прокуратура розслідує воєнний злочин

У селищі Великмй Бурлук внаслідок ударів двох БпЛА пошкоджено цивільні об’єкти. Постраждалих немає, триває слідство.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/23088
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У ніч на 22 травня російські військові атакували селище Великий Бурлук Купʼянського району двома ударними безпілотниками типу «Герань-2».
 
https://t.me/prokuratura_kharkiv/23088

Внаслідок ударів зруйновано адміністративну будівлю та приміщення цивільного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/23088

Факт ворожої атаки зафіксовано правоохоронцями. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії для документування злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок удару російських ударних БпЛА сталася масштабна пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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