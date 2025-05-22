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22.05.2025  12:11   Рита Парфенова

У Великому Бурлуці на Харківщині внаслідок атаки БпЛА пошкоджено адмінбудівлю (фото)

Російські дрони атакували Куп’янський район – у селищі Великий Бурлук сталася пожежа в адміністративній будівлі. До ліквідації наслідків залучили 12 рятувальників. Обійшлося без постраждалих.

Новини Харкова: у Великому Бурлуці дрони рф зруйнували адмінбудівлю

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок удару російських ударних БпЛА сталася масштабна пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі. Споруда зазнала значних руйнувань. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Новини Харкова: у Великому Бурлуці дрони рф зруйнували адмінбудівлю

До ліквідації наслідків атаки були залучені 12 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Роботи проводились під загрозою повторних обстрілів.

На щастя, серед цивільного населення постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі через ворожі обстріли. Загинув чоловік, шестеро жінок отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Новини Харкова: у Великому Бурлуці дрони рф зруйнували адмінбудівлю

Новини Харкова: у Великому Бурлуці дрони рф зруйнували адмінбудівлю

Новини Харкова: у Великому Бурлуці дрони рф зруйнували адмінбудівлю

Новини Харкова: у Великому Бурлуці дрони рф зруйнували адмінбудівлю

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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